BR Fernsehen

Deutschland 1978

Folge 23

Der brave Beamte Franz Schöninger sieht sich eines Tages in der ungewohnten Rolle des Angeschuldigten. In Überschreitung seiner Befugnisse soll er mehrmals in einem Sexshop "heiße" Ware beschlagnahmt haben. Empfindlich verletzt und getroffen, weil alle, auch seine Angehörigen, ihn für schuldig halten, muss Kommissar Schöninger auf eigene Faust in eigener Sache ermitteln. Unterstützt wird er dabei von seinem Sohn Karli. Gemeinsam verfolgen Vater und Sohn den Weg von Schöningers Dienstuniform, die in die Reinigung gegeben wurde.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz Schöninger Walter Sedlmayr Helmut Heinl Elmar Wepper Frau Schöninger Bruni Löbel Karli Philipp Seiser Polizeidirektor Jürgen Scheller Grichtmayer Nino Korda

Autor: Herbert Rosendorfer

Regie: Zbynek Brynych

Redaktion: Elmar Jaeger



Unser Profil

Wirtshausschlägereien, Diebstähle, explodierende Klohäusl und das Lösen zwischenmenschlicher Konflikte gehören zum Alltag der Polizeibeamten. Ein täglicher Wahnsinn mit den beliebten Polizeibeamten Franz Schöninger, Helmut Heinl und Robert "Bertl" Moosgruber.