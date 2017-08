Polizeiinspektion 1 Glücksspiele

BR Fernsehen

Deutschland 1978

Folge 19

Schöninger demonstriert als warnendes Beispiel zu Hause einen Falschspielertrick. Sein Sohn Karli probiert den Trick in der Schule aus und gerät prompt in Schwierigkeiten. In die gerät auch die Fußballmannschaft der Polizeiinspektion 1, die gegen die Polizeidirektion Nord angetreten ist. Helmut Heinl schließlich hat Schwierigkeiten mit einem an sich sympathischen jungen Mann, dessen Leidenschaft für den Motorsport ihn zu einem ganz gewöhnlichen Einbrecher werden lässt. Heinl und seine Kollegen müssen ihn nachts in einem Kaufhaus stellen.

Besetzung

Rolle: Darsteller: Franz Schöninger Walter Sedlmayr Helmut Heinl Elmar Wepper Sternegger Gernot Möhner Herr Lohkamp Max Strecker Frau Lohkamp Ilse Künkele

Autor: Michael Braun

Regie: Michael Braun

Redaktion: Elmar Jaeger



Unser Profil

Wirtshausschlägereien, Diebstähle, explodierende Klohäusl und das Lösen zwischenmenschlicher Konflikte gehören zum Alltag der Polizeibeamten. Ein täglicher Wahnsinn mit den beliebten Polizeibeamten Franz Schöninger, Helmut Heinl und Robert "Bertl" Moosgruber.