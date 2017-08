Best-of Radltour-Konzerte 2017 mit Kim Wilde, Marquess und den Common Linnets

BR Fernsehen

2017

Folge 2 von 3

Auf der Radltourstation in Nördlingen stand Kim Wilde auf der Bühne. Mit Hits wie „Kids in Amerika“, „Cambodia“ oder „You Keep Me Hangin' On“ wurde die britische Sängerin in den 80er-Jahren zum internationalen Star. Aufgrund ihrer hohen Popularität wurde sie für das Vorprogramm der gigantischen Tourneen von Michael Jackson und David Bowie engagiert. 2003 feierte Kim Wilde mit "Anyplace, Anywhere, Anytime", einem Duett mit Nena, ein beachtliches Comeback.



In Gunzenhausen spielten Marquess auf der Radltour-Bühne. Nach der Gründung im Jahre 2006 wurde "El Temperamento" auf Anhieb der Sommerhit des Jahres. Die Gruppe verbindet das spanische Lebensgefühl aus Temperament und Lebensfreude mit einem Soundentwurf aus eingängigen Popmelodien und begeistert damit ein internationales Publikum. Mit ihrem Erfolgstitel "Vayamos Companeros“ sammelten Marquess Auszeichnungen in ganz Europa.



In Gersthofen erlebten die Radler The Common Linnets live. Beim Eurovision Song Contest 2014 belegte die neu gegründete Band, damals noch als Duo, mit dem Song "Calm After the Storm" den zweiten Platz hinter Conchita Wurst. Mittlerweile hat die elfenhafte Sängerin Ilse DeLange eine neue Besetzung um sich gruppiert. Dass sie noch immer genauso gut klingen, beweist das Album "II". Es verbindet handgemachte melodiöse Songs im Country- und Westcoast-Style, wie es sie heutzutage nur noch selten zu hören gibt.

Redaktion: Edi van Beek