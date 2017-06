BR-KLASSIK: Mariss Jansons dirigiert Jean Sibelius: Symphonie Nr. 1 e-Moll opus 39

BR Fernsehen

2004

Eine Aufführung von Hector Berlioz' "Symphonie fantastique" inspirierte den finnischen Komponisten Jean Sibelius, ebenfalls eine große Programmsymphonie zu komponieren, wie es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weit verbreitet war.



Als Titel der vier geplanten Sätze seiner 1. Symphonie notierte er in seinem Tagebuch: "Kalt bläst der Wind" – "Die nördliche Tanne träumt von der Palme im Süden" – "Ein Wintermärchen" – "Jormas Himmel" (nach einem Abschnitt aus einem Roman von Juhani Aho).



Parallel zu dieser Idee entstanden in Berlin, wo Sibelius sich zu Studienzwecken während dieser Zeit aufhielt, die Werke "Kullervo", "En Saga" und die "Lemminkäinen-Suite" – Werke, die seine große Begeisterung für die Gattung Programmmusik dokumentieren, aber auch seinen souveränen Umgang mit der Orchesterinstrumentierung widerspiegeln.



Als Sibelius 1898 in seine finnische Heimat zurückkehrte, um die Skizzen zu seiner Symphonie auszuarbeiten, ließ er die programmatische Idee, die er sich ursprünglich für seine 1. Symphonie ausgedacht hatte, jedoch fallen und wandte sich der absoluten Orchestermusik zu. Es war der Wendepunkt in seinem kompositorischen Schaffen.



Sibelius, der bis dahin sein Ideal in der Komposition von Programmmusik gesehen hatte, lehnte nun jede Art von programmatischer Vorlage für ein symphonisches Werk ab.

Die Uraufführung der 1. Symphonie von Jean Sibelius fand am 26. April 1899 in Helsinki unter der musikalischen Leitung des Komponisten statt.

Regie: Brian Large

Redaktion: Mechthild Albus

Dirigent: Mariss Jansons



