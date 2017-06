Wirtshausmusikanten beim Hirzinger Traditionell schräg dahoam



BR Fernsehen

Deutschland 2016

Moderation: Traudi Siferlinger, Wolfgang Binder

Großartige Musikanten aus nah und fern sorgen für beste Unterhaltung im Gasthaus Hirzinger.

Los geht’s mit dem lustigen Wirtshaus-Klassiker übers „Rindviech“ – präsentiert von den jungen Musikern z’Wiad aus Wörth an der Donau. Besonders viel Gefühl zeigt die Musikgruppe d'Vuizbandoffen: Sie überrascht mit dem selbst komponierten Zwiefachen “Barfuaß oder Lackschua“.

Auch Blechmusikanten aus Oberösterreich sind mit dabei: Die Innviertler Wadlbeißer geben – typisch für das Innviertel – einen Trio-Walzer zum Besten. Originelle internationale Volksmusik bieten die vier Männer aus Franken und Oberbayern von Radio Europa. An der Geige: Joerg Widmoser, der sich bereits in der klassischen Musik einen Namen gemacht hat. Einen Dirndl Dreigesang gibt es eher selten in der Volksmusikszene: Den Bernad Dirndln, das sind die Schwestern Anna und Barbara und ihre Cousine Maria, macht das gemeinsame Singen so richtig Spaß. Und das Kirchschlager Gitarrentrio spielt in dieser Sendung mit einem Walzerl für’d Karo auf.

Regie: Thomas Kornmayer

Musik: Duo Zwiadfach, Radio Europa, Bernad Dirndln, Innviertler Wadlbeißer, d‘Vuizbandoffen, Kirchschlager Gitarrentrio

Redaktion: Corbinian Lippl