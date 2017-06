München 7 Wir sind der Markt







Der neue Lebensmittelkontrolleur Eder stattet der Eier-Uschi auf dem Viktualienmarkt einen Besuch ab und entdeckt gleich einige, vermeintlich schlimme Hygienemängel an Uschis Stand. Daraufhin macht er Uschi ein zweideutiges Angebot: Nach Feierabend kommt er noch mal vorbei und gibt ihr Tipps, wie sie in Zukunft keine Probleme mehr mit ihm hat. Beim Einpacken seiner Sachen nutzt Eder die Enge des Marktstands, um sich mehrmals an Uschi vorbeizuzwängen und sie zu betatschen. Als Uschi den anderen Marktfrauen davon berichtet, stellt sich heraus, dass Eder schon mehrere von ihnen belästigt hat. Alle sind sich einig, dass man dem Grapscher das Handwerk legen muss! Und wer könnte den Marktfrauen dabei besser helfen als Xaver?

Auf dem Revier sorgt ein Kinderwagen samt Baby für Trubel. Anscheinend wurde er vor der Touristeninfo am Marienplatz einfach vergessen, denn es gibt keine Meldung, dass ein Kind vermisst wird. Kneidl und Müller finden heraus, dass es sich um ein finnisches Kinderwagenmodell handelt. Schließlich ziehen Kneidl und Müller mit dem Megafon los, um die Eltern des kleinen Finnen ausfindig zu machen.

Felix kümmert sich währenddessen um Yannik Ismeier. Der möchte seine Mutter anzeigen, die samt seiner Spielkonsole und seinem Fernseher verschwunden ist. Felix bittet Yanniks Mutter Lily aufs Revier. Als Yanniks Vater Mike auch auftaucht, bricht ein heftiger Streit zwischen den Eltern aus.

Xaver legt sich unterdessen mit Eder an, der mit einer Kontrolle von Monis Stand gleich einmal beweisen will, dass er am längeren Hebel sitzt.

Rolle: Darsteller: Xaver Bartl Andreas Giebel Felix Kandler Florian Karlheim Elfi Pollinger Christine Neubauer Moni Riemerschmidt Monika Gruber Thekla Eichenseer Luise Kinseher Lisa Heckmeier Sarah Camp Hans Kneidl Winfried Frey Dago Schindler Jockel Tschiersch Karl Haun Johannes Herrschmann Fred Müller Johann Schuler Kontrolleur Eder Thomas Kügel Eier Uschi Michaela Heigenhauser Lilly Ismeier Barbara Bauer Schwammerl Sophie Thekla Mayhoff Yannik Ismeier Markus Krojer Marktfrau Conny Glogger Mike Ismeier Josef Eder Silja Mäkelä Meri Koivisto Lauri Mäkelä Mathias Harrebye-Brandt

Autor: Franz Xaver Bogner, Stefan Betz

Regie: Franz Xaver Bogner

Redaktion: Elmar Jaeger



Im Mittelpunkt der Serie München 7 von Franz X. Bogner stehen Xaver Bartl (Andreas Giebel) und Felix Kandler (Florian Karlheim), die beiden ebenso eingespielten wie unterschiedlichen Polizisten aus dem 7. Revier in der Münchner Innenstadt.