Ringlstetter

BR Fernsehen

Deutschland 2017

Moderation: Hannes Ringlstetter

Zu Gast: Robert Stadlober, Jess Jochimsen

Robert Stadlober ist einer der gefragtesten Schauspieler Deutschlands. Seinen Durchbruch schaffte der gebürtige Kärntner als „Wuschel“ in Leander Haußmanns Ostalgie-Komödie „Sonnenallee“. Mit der darauf folgenden Hauptrolle im Erfolgsfilm „Crazy“ spielte Stadlober sich endgültig in die Herzen des Publikums. Neben der Schauspielerei ist der 34-Jährige auch Sänger und Gitarrist der Band „Gary“ und hat sogar ein eigenes kleines Plattenlabel.



Jess Jochimsen schreibt grandios komische Bücher. Und er steht seit 25 Jahren auf der Bühne mit seinen tragikomischen, anrührenden, schlauen Bühnenprogrammen. Außerdem fotografiert er gerne und viel, die Ergebnisse zeigt er als Dias bei seinen Shows. Manchmal untermalt der Tausendsassa das Ganze auch mit eigenen Liedern. Vielleicht kann er sogar Malen? Hannes Ringlstetter wird ihn fragen!

Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter empfängt jede Woche zwei Gäste am Donnerstagabend. In dem 45-minütigen Format geht es um die Themen der Woche, Politik, das Leben und um das, was die Gesellschaft bewegt. Zur Seite steht ihm Caro Matzko, Zündfunk-Moderatorin auf Bayern 2 sowie Fernsehmoderatorin von Wissenssendungen. Die Musik kommt von der Band „Ringlstetter“.

Redaktion: Ingmar Grundmann