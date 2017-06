Gipfeltreffen Werner Schmidbauer trifft Bischof Stefan Oster





"Da braucht's schon einen Bischof, dass wir nach 13 Jahren 'Gipfeltreffen' das erste Mal in den Bayerischen Wald kommen", so begrüßt Werner Schmidbauer seinen Gast für das erste "Gipfeltreffen" in Niederbayern, den Passauer Bischof Stefan Oster, zur Tour auf den 1.373 Meter hohen Lusen.



Genau ein Jahr nach seiner Weihe zum Oberhaupt des Bistums Passau machen sich Bischof Oster und Werner Schmidbauer vom Bergdorf Waldhäuser auf den Weg. Der führt durch den Nationalparkwald über die sogenannte Himmelsleiter hinauf auf den von bizarr zerklüfteten Granitfelsbrocken übersäten Gipfel des Lusen.



Der knapp 50-jährige Bischof erzählt von seiner Kindheit, von seiner jugendlichen Eitelkeit, seiner "wilden Zeit" als Jugendlicher in Regensburg und auch von der langjährigen Beziehung zu seiner damaligen Freundin: "Sie war die Frau meines Lebens." Mit 30 Jahren ließ er dieses Leben hinter sich, um ins Kloster zu gehen.



Im Laufe der Wanderung erzählt Bischof Oster von seinem beruflichen Werdegang, seinen Zweifeln und Träumen und spricht über kirchliche Themen und sein Leben in einer Wohngemeinschaft.

Mit einem Bier aus der bistumseigenen Brauerei überrascht er Werner Schmidbauer zur Gipfelbrotzeit: "Brauerei-Chef bin ich nämlich auch noch."

Redaktion: Sonja Kochendörfer