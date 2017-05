Blickpunkt Sport

BR Fernsehen

2017

Moderation: Tom Meiler

Fußball 2. Bundesliga: Nachbericht Dynamo Dresden – TSV 1860 München

Fußball 3. Liga: Nachbericht Rot-Weiß Erfurt – Jahn Regensburg

3. Liga-Telegramm mit: MSV Duisburg – SF Lotte, 1. FC Magdeburg – FSV Frankfurt

Tennis: ATP-Turnier in München - Halbfinale

Motorsport: Deutsche Tourenwagen Masters: Auftakt in Hockenheim

Basketball Bundesliga: Play Off Viertelfinale: Brose Baskets Bamberg – Baskets Bonn

Redaktion: Steffen Lunkenheimer



Der Sport-Klassiker im BR Fernsehen - immer samstags um 17.15 Uhr und am Montag um 22.00 Uhr.