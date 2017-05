Blickpunkt Sport Tennis: ATP-Turnier München Viertelfinale

Tommy Haas macht auf seiner Abschiedstour in München Halt. BR Fernsehen ist dabei und überträgt ab dem Viertelfinale am Freitag, 05. Mai, täglich live – jeweils ab 13.30 Uhr.

Nach 21 Jahren Profitennis verabschiedet sich Tommy Haas: „München war immer ein besonderes Pflaster für mich. Hier ist meine Heimat, hier habe ich 2013 einen tollen Sieg errungen, der mir noch gut in Erinnerung ist.“



Insgesamt 15 Einzeltitel konnte die ehemalige Nummer 2 der Welt auf der ATP-Tour seit seinem Profidebut sammeln. „Ich werde in München mein bestes Tennis abrufen und tue natürlich alles dafür. Noch einmal diese tolle, familiäre Atmosphäre des Iphitos‘ genießen, noch einmal den Fans das zurückzugeben, was sie mir in den letzten 20 Jahren gegeben haben, das liegt mir gerade in München besonders am Herzen“, freut sich Haas auf das Turnier und die Fans.



Das Teilnehmerfeld verspricht wieder Tennis der Extraklasse: u.a. hat Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber zugesagt sowie Gaël Monfils aus Frankreich. Die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev hat die eingefrorene Lederhose auch im Visier: Die gibt es neben der Siegprämie für den Gewinner.

Der BR wird ab dem 1. Mai täglich umfangreich berichten – in Fernsehen, Radio und Online.

B5 aktuell schaltet stündlich live auf die Anlage des MTTC Iphitos, auf www.brsport.de gibt es für die Tennisfans im Netz tägliche Livestreams und eine Zusammenfassung der Highlights. Auch auf den BR Sport-Social Media Kanälen Facebook, Twitter und Instagram stehen das kleine, gelbe Runde und die Geschichten neben dem Centre Court im Fokus.

Im BR Fernsehen werden die BMW Open ab dem Viertelfinale live übertragen, moderieren wird Julia Scharf, Reporter ist Nils Hahn:

- Freitag, 05.05.17, ab 13.30 Uhr

- Samstag, 06.05.17, ab 13.30 Uhr (Halbfinale)

- Sonntag, 07.05.17, ab 13.30 Uhr (Finale)

