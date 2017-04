Ringlstetter

BR Fernsehen

Deutschland 2017

Moderation: Hannes Ringlstetter

Zu Gast: Harry G, Monika Baumgartner

Harry G ist spätestens seit seinem YouTube-Hit zum Wiesn-Start 2013 nicht mehr aus der bayerischen Comedy-Szene wegzudenken. Seitdem tourt er mit seinen Bühnenprogrammen durch Deutschland und spielt vor ausverkauften Hallen. Die Kunstfigur des grantelnden Bayern Harry G ist eine Erfindung des gebürtigen Oberpfälzers Markus Stoll, der eigentlich gelernter Betriebswirtschaftler ist. Seit 2015 ist Harry G fester Bestandteil von "Grünwald Freitagscomedy" im BR Fernsehen.



Monika Baumgartner, die vor vielen Jahren als "Rumplhanni" ihren Durchbruch hatte, kennt man auch als Elisabeth Gruber aus dem "Bergdoktor". Mit zahlreichen Rollen unter anderem in diversen "Tatorten", "Polizeiinspektion 1", "Der Bulle von Tölz", "München 7", "Rosenheim-Cops" und vielen mehr ist sie längst zu einer festen Größe im Fernsehen geworden. Neben ihrer Fernseharbeit lehrt sie an der Bayerischen Theaterakademie und arbeitet als Theaterregisseurin.



Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter empfängt jede Woche zwei Gäste am Donnerstagabend. In dem 45-minütigen Format geht es um die Themen der Woche, Politik, das Leben und um das, was die Gesellschaft bewegt. Zur Seite steht ihm Caro Matzko, Zündfunk-Moderatorin auf Bayern 2 sowie Fernsehmoderatorin von Wissenssendungen. Die Musik kommt von der Band „Ringlstetter“.

Redaktion: Ingmar Grundmann