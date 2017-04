Faszination Wissen Vollkorn statt Weißmehl - Ernährungsempfehlung im Praxis-Test

BR Fernsehen

2017

Moderation: Gunnar Mergner

Es gibt wohl wenige Nahrungsmittel, deren gesundheitlicher Nutzen so unbestritten ist wie der von Vollkornprodukten. Regelmäßig verzehrt, senken sie das Risiko zu erkranken, zum Beispiel an Herzinfarkt, an Diabetes oder an Übergewicht. Verantwortlich sind dafür vor allem die Ballaststoffe, die in den Randschichten des Korns stecken. Trotzdem isst die große Mehrheit der Deutschen viel zu wenig Vollkorn bzw. Ballaststoffe – sagen führende Ernährungswissenschaftler. Sie empfehlen, Weißmehl durch Vollkorn zu ersetzen.

Das "Faszination Wissen"-Team begleitet einen Praxis-Test: Zwei Wochen lang soll eine Familie Weißmehlprodukte ersetzen durch Vollkorngebäck, Vollkornnudeln, Vollkornreis, Vollkornpizza. Wie leicht fällt ihnen diese Umstellung? Welcher Aufwand ist damit verbunden? Wie reagiert die Verdauung? Können sich Gaumen und Magen an Vollkorn gewöhnen?

Autor: Ralf Körber

Redaktion: Armin Olbrich



