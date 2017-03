Blickpunkt Sport

BR Fernsehen

2017

Moderation: Julia Büchler

Fußball 2. Bundesliga: Rückblick / TSV 1860 München – Würzburger Kickers

Eishockey DEL: Rückblick Play Offs Viertelfinale / Nürnberg Ice Tigers – Augsburger Panther

Freestyle: WM in Sierra Nevada / Skicross

Biathlon: Weltcup-Finale in Oslo / Verfolgung Damen und Herren

Nordische Kombination: Weltcup-Finale in Schonach mit Johannes Rydzek

Eiskunstlaufen: Adult Skating in Oberstdorf

Redaktion: Steffen Lunkenheimer



Inhalte zur Sendung zum Artikel TSV 1860 München - Würzburger Kickers Sechspunktespiel für zwei Teams auf Talfahrt 16.03.2017 Sport



Unser Profil

Der Sport-Klassiker im BR Fernsehen - immer samstags um 17.15 Uhr und am Montag um 22.00 Uhr.