Nordische Kombination

Er hat die Nordische Ski-WM in Lahti dominiert wie kein anderer: der König der Kombinierer Johannes Rydzek! Viermal Gold hat der Oberstdorfer von den Titelkämpfen mit nach Hause gebracht! In Blickpunkt Sport wird er verraten, dass er diese Saison aber noch ein weiteres Ziel vor Augen hat!

Studiogast: Johannes Rydzek



Ski alpin

Ein Bronze-Medaille die gefühlt einer Goldmedaille glich – Felix Neureuther hat im letzten Rennen der Ski-WM in St. Moritz im zweiten Lauf das Unmöglich noch möglich gemacht, als niemand mehr an ihn geglaubt hat. Denn der Sunnyboy und Gaudi-Bursch des deutschen Skisports ist vor allem auch eins – ein beeindruckender Athlet.

Im Studio: Felix Neureuther







Fußball: Der FC Bayern vor dem Champions League-Spiel gegen FC Arsenal

… also sprach Cissé…

