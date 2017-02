Blickpunkt Sport

BR Fernsehen

Moderation: Markus Othmer

FUSSBALL – 1. Bundesliga:

Die Bayern verabschieden sich aus Berlin mit einem Punkt in letzter Sekunde und einem Stinkefinger in Richtung Fans die Carlo Ancelotti zuvor angespuckt hatten – nachvollziehbare Reaktion oder No Go!?

Im Studio: Hasan Salihamidzic, neuer FCB-Botschafter

Die Schanzer in Frankfurt mit starker Leistung und drei Punkten – das Team von Trainer Maik Walpurgis arbeitet sich langsam und stetig aus dem Tabellenkeller nach oben!



FUSSBALL – 2. Bundesliga

Aktuell: Der TSV 1860 München empfängt im Montagsspiel den 1. FC Nürnberg



FUSSBALL – Bayerntreffer des Monats

Den Bayerntreffer des Monats erzielte Timo Lutz vom FC 07 Memmingen



BASKETBALL – Top Four

Reportage: Spannende Spiele, klasse Leistungen, irre Show – das Top Four-Turnier in Berlin am Wochenende bot beste Unterhaltung und auch das Finale zwischen Brose Bamberg und dem FC Bayern Basketball war Werbung für den Sport – doch warum gelingt es dem deutschen Basketball nicht, das große Massenpublikum anzusprechen?



WINTERSPORT – Biathlon

Es waren die Laura Dahlmeier-Festspiele bei der Biathlon-WM in Hochfilzen! Und auch sonst lieferten die deutschen Skijäger eine starke Weltmeisterschaft ab!



WINTERSPORT – Ski alpin

Ernüchternde Bilanz ohne Medaille bei der Ski-WM für das DSV-Team – wo liegen die Ursachen für die medaillenlose Misere?

Redaktion: Steffen Lunkenheimer



Unser Profil

Der Sport-Klassiker im BR Fernsehen - immer samstags um 17.15 Uhr und am Montag um 22.00 Uhr.