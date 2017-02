Blickpunkt Sport

Blickpunkt Sport am kommenden Montag wartet mit vielen exklusiven und aktuellen Geschichten auf.

Wir waren auf den Spuren von FCI-Trainer Maik Walpurgis. Vom SC Herford zum FC Ingolstadt. Eine interessanter Werdegang mit vielen Facetten.

Es beginnen die entscheidenden Wochen für den FC Bayern: Was spricht für den Rekordmeister vor dem CL-Spiel gegen Arsenal?

Kommt die Halle in München? Wie kommt sie und zu welchen Konditionen? Wir haben recherchiert und die wichtigsten Protagonisten befragt.

Die Weltmeisterschaften in St. Moritz und Hochfilzen sind in vollem Gange. Sie erfahren alles, was sie für die kommenden Tage wissen müssen. Mit exklusiven und interessanten Gästen vor Ort.

