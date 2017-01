Blickpunkt Sport

BR Fernsehen

2017

Moderation: Markus Othmer

Fußball Bundesliga:

die eiskalten Bayern und ihre Herbstmeisterschaft im tiefsten Winter;

FC Schalke 04 – FC Ingolstadt;

FC Augsburg – TSG Hoffenheim

Ski alpin:

die deutschen Speed-Herren nach dem Kitzbühel-Spektakel und vor dem Heim-Weltcup in Garmisch; Studiogäste: Josef Ferstl und Andreas Sander

Vor dem Nachtslalom in Schladming, Felix Neureuther im Gespräch;

Vorschau auf den Weltcup in Garmisch-Partenkirchen

… also sprach Cissé…

Redaktion: Steffen Lunkenheimer



