Wie lebt es sich mit einem großen Namen? In einem Münchner Biergarten, trifft das Filmteam Rosi Mittermaier und Ehemann Christian Neureuther, das Skisport-Ehepaar schlechthin. Sie haben die Karriere ihres Sohnes Felix intensiv begleitet, mit all den Problemen, dem Druck von außen. Erst als Felix seine erste WM-Medaille gewinnt, kann er sich "Frei Fahren". Felix sagt: "Eine Lebenslast ist von mir abgefallen."

Die deutsche Eishockey-Legende Erich Kühnhackl kommt auf den Punkt: "Früher haben sie immer gesagt, das ist der Sohn vom Erich. Heute sagen sie, das ist der Vater von Tom." Sein Sohn Tom Kühnhackl gewinnt mit den Pittsburgh Penguins im Juni 2016 den "Stanley Cup". Tom Kühnhackl wählt den harten, unbequemen Weg, verlässt bereits im Alter von 17 Jahren sein Elternhaus, um in Übersee Karriere zu machen.

Marco Völler steigt gar nicht erst in die Fußstapfen seines Vaters Rudi. Mit 14 beginnt er Basketball zu spielen, schafft den Sprung in die BBL, zu den Giessen 46ers. Marco Völler spricht über die legendären Wutausbrüche seines Vaters, die Last des großen Namens. Der 1,99-Meter-Hüne aber ruht in sich und nimmt es leicht: "Ich bin halt Marco Völler."

Thomas Wolter ist 14 Jahre lang Bundesligaprofi bei Werder Bremen, Leiter des Werder-Nachwuchszentrums und Vater von Zwillingen. Tochter Pia-Sophie spielt Fußball in der 1. Frauenmannschaft von Werder Bremen und wurde gerade für die U-20-WM in Papua Neuguinea nominiert. Der um zwei Minuten ältere Bruder Robin lässt es dagegen etwas "chilliger" angehen. "Ich glaube, dass es für Robin ungemein schwerer geworden wäre, wenn er sich für den Fußball entschieden hätte. Guck mal, der ist ja gar nicht so gut oder der ist besser als der Alte", so Thomas Wolter. Berühmte Eltern – berühmte Kinder – stellt sich die Frage: Fluch oder Segen?

