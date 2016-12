Sport '16 Das Sportjahr in Bayern

BR Fernsehen

2016

Medaillen, Meisterfeiern, Aufstiegsfeiern und Abschiede – ein ereignisreiches Sportjahr in Bayern war 2016 allemal. Die bayerischen Sommersportler reisten an den Zuckerhut nach Rio zu den Olympischen Spielen und den Paraylmpics, die bayerischen Wintersportler schrieben weitere Erfolgsgeschichten, Pep Guardiola seine Abschiedszeilen, der FC Bayern weiter an seiner Rekordmeistergeschichte und die Würzburger Kickers ganz neue Kapitel in Liga zwei.

Die bayerische Sportgeschichte ist 2016 um sehenswerte Seiten reicher geworden – "Das Sportjahr in Bayern".

Redaktion: Steffen Lunkenheimer