Blickpunkt Sport

BR Fernsehen

2016

Moderation: Tom Meiler

Ski alpin: Weltcup Herren in Alta Badia / Parallelslalom;

im Gespräch: Felix Neureuther

Biathlon: Weltcup in Nove Mesto mit Laura Dahlmeier

Fußball Bundesliga: Rückblicke auf die bayerischen Bundesligisten; Studiogast: Thomas Hitzlsperger

Fußball 2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg – 1. FC Kaiserslautern

Fußball: Gewinner Bayerntreffer November

… also sprach Cissé…

Redaktion: Steffen Lunkenheimer



