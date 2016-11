Blickpunkt Sport

BR Fernsehen

2016

Moderation: Markus Othmer

Fußball Bundesliga: Wir begleiten den neuen alten Präsident des FC Bayern München Uli Hoeneß bei seinem Adventsbesuch beim Fanclub Röslau in Wunsiedel

2. Bundesliga: Komödienstadel 1860 München; Studiogast: Reiner Maurer, erfolgreichster Löwen-Trainer seit dem Abstieg

2. Bundesliga: VfB Stuttgart – 1. FC Nürnberg aktuell vom Abend

Motorsport: Formel 1 / Finale in Abu Dhabi

… also sprach Cissé…

Redaktion: Steffen Lunkenheimer



Inhalte zur Sendung zum Artikel Vertragsverlängerung Franck Ribéry bleibt bis 2018 beim FC Bayern 27.11.2016 Sport



Unser Profil

Der Sport-Klassiker im BR Fernsehen - immer samstags um 17.15 Uhr und am Montag um 22.00 Uhr.