Blickpunkt Sport Jahreshauptversammlung FC Bayern: Uli Hoeneß wieder Präsident?

BR Fernsehen

2016

Moderation: Markus Othmer

Am Freitag, 25. November, hält der FC Bayern München seine diesjährige Hauptversammlung ab – und ein Mann steht dabei besonders im Fokus: Uli Hoeneß. 270 Tage nach seiner vorzeitigen Haftentlassung möchte sich der 64-Jährige erneut zum Vereinspräsidenten wählen lassen. Amtsinhaber Karl Hopfner verzichtet auf eine neuerliche Kandidatur, so dass Hoeneß ohne Konkurrenz ist. „Blickpunkt Sport“ berichtet in einer Extra-Ausgabe um 23.30 Uhr über den Verlauf des Abends und bietet auch zahlreiche Reaktionen zur Wahl. Außerdem gibt es die neuesten Wirtschaftszahlen des FC Bayern. Moderator der Sendung ist Markus Othmer, direkt von der Hauptversammlung zugeschaltet wird Reporter Dominik Vischer.

Redaktion: Steffen Lunkenheimer



