Blickpunkt Sport Ski Weltcup: Abfahrt Herren live aus St. Caterina und Riesenslalom Damen live aus Semmering



BR Fernsehen

2016

Moderation: Markus Othmer

Vier Stunden lang Weltklasse-Skisport live im BR Fernsehen:



10.25 Uhr wird der 1. Durchgang des Weltcup-Riesenslaloms der Damen in Semmering/AUT mit Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg live übertragen.

11.45 Uhr steht die spektakuläre Herren-Abfahrt in Santa Caterina/ITA auf dem Programm, wo u.a. Andreas Sander, der zuletzt als Fünfter in Gröden aufhorchen ließ, und Josef Ferstl die deutschen Hoffnungsträger sind.

13.30 Uhr folgt im direkten Anschluss die Entscheidung beim Riesenslalom der Damen in Semmering.



Die Kommentatoren sind Bernd Schmelzer (Herren) und Axel Müller (Damen). Im Studio analysiert Moderator Markus Othmer mit der dreifachen Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch als Expertin die Rennen.

Redaktion: Christoph Netzel



