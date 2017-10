Preisgekrönter Tier-Dokumentarfilm Wächter der Wüste

Die Erdmännchen leben in der Kalahari-Wüste in Afrika in unterirdischen Höhlen und ernähren sich vorwiegend von Insekten. Ausgewachsen sind die Tiere 800 Gramm leicht. Richtig sympathisch macht sie ihr ausgeprägtes Sozialverhalten. Gerade das ist in der lebensfeindlichen Wüste unabdingbar, wie der Dokumentarfilm "Wächter der Wüste" zeigt, der durch den Alltag eines Erdmännchen-Clans führt.

Giraffen gehören zu den größten Bewohnern der Kalahari-Wüste.

Tierischer Protagonist ist ein Jungtier namens Kolo, das im Alter von drei Wochen erstmals aus der Dunkelheit des Baus ans Licht tritt. Dabei erweist sich Kolo als besonders abenteuerlustiges Exemplar seiner Gattung. Früh bekommt das Erdmännchen jedoch zu spüren, dass das Leben für seinesgleichen keineswegs ungefährlich ist. Eine ganze Reihe von Wüstenbewohnern lauert nur darauf, ihn und seine Brüder zu verspeisen: von der giftigen Kobra über einen gefräßigen Löwen bis hin zu einem majestätisch kreisenden Adler.

Doch der possierliche Kolo ist selbst ein Jäger (wenn auch noch in der Ausbildung), zu dessen Beutespektrum Tausendfüßler und Skorpione gehören. Wir folgen Kolo auf seiner großen, nicht immer ungefährlichen Entdeckungstour, an deren Ende er zu einem mutigen Beschützer seines Clans herangewachsen ist.

Filminfo Originaltitel: The Meerkats (GB, 2008)

Regie: James Honeyborne

Länge: 77 Minuten

VT-UT, 16:9, Surround

Regisseur James Honeyborne hat sich bei der renommierten "Natural History Unit" der BBC einen Namen gemacht. Sein Kinodebüt "Wächter der Wüste" ist ein kindgerechter Dokumentarfilm mit Bildern von atemberaubender Schönheit. Die engen unterirdischen Labyrinthe, die mit Infrarotkameras gefilmt wurden, stehen im Gegensatz zur scheinbar endlosen Weite der Kalahari.

Auch in der Kalahari-Wüste wirkt der imposante Löwe wie ein "König der Tiere".

Mehr als ein halbes Jahr dauerten die Dreharbeiten unter sengender Sonne - für das Filmteam eine enorme Anstrengung. Die Jury des renommierten Tokyo International Film Festivals zeigte sich vom Ergebnis begeistert und verlieh dem Dokumentarfilm einen Spezialpreis.