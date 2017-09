Komödie mit Liselotte Pulver Ich denke oft an Piroschka

Ein deutscher Austauschstudent verbringt seine Sommerferien in einem kleinen Puszta-Ort. Dort trifft er Piroschka, die 17-jährige Tochter des Stationsvorstehers, die sich bald in den jungen Mann verliebt. Dieser begreift anfangs nicht, was das temperamentvolle Mädchen für ihn empfindet.

1925 reist der deutsche Austauschstudent Andreas auf einem Donaudampfer nach Ungarn. Unterwegs verliebt er sich Hals über Kopf in die blonde Greta, die in der Türkei eine neue Stelle als Sekretärin antreten will, vorher aber noch am Plattensee Urlaub machen will. Gemeinsam machen die beiden in Budapest Station, doch leider verpatzt ihnen ein allzu anhänglicher Geiger das erhoffte Schäferstündchen.

Filminfo Originaltitel: Ich denke oft an Piroschka (D, 1955)

Regie: Richard Angst

Darsteller: Liselotte Pulver, Gunnar Möller, Wera Frydtberg, Gustav Knuth

Länge: 92 Minuten

4:3, Mono, VT-UT

Beim Abschied tauschen beide ihre Adressen aus, und Andreas reist in den abgelegenen Puszta-Ort weiter, wo er seine Sommerferien verbringen will. Dort angekommen, lernt er Istvan Rasc kennen, den Stationsvorsteher des Dorfbahnhofs, und dessen 17-jährige Tochter Piroschka. Bald sind Andreas und Piroschka unzertrennlich. Doch eines Tages kommt eine Postkarte vom Plattensee. Dass diese von einem Freund stammt, wie Andreas ihr vorschwindelt, glaubt Piroschka einfach nicht. Und so folgt sie ihm heimlich bis zu Greta. Nun muss sich Andreas plötzlich zwischen zwei hübschen Mädchen entscheiden.

"Ich denke oft an Piroschka" ist eine beschwingte Liebeskomödie, die zu den Klassikern des deutschen Nachkriegskinos zählt und mit der Liselotte Pulver und Gunnar Möller zu Stars wurden. Gedreht wurde "Ich denke oft an Piroschka" vor Ort in Belgrad, in der Vojvodina und in der ungarischen Puszta. Mit der Komödie begann die langjährige Zusammenarbeit von Liselotte Pulver und Regisseur Kurt Hoffmann, während der u.a. Publikumserfolge wie "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" (1957), "Das Wirtshaus im Spessart" (1958) und "Dr. med. Hiob Prätorius" (1964) entstanden.