Bestsellerverfilmung mit Michael Caine Gottes Werk und Teufels Beitrag

Neuengland, Anfang der 40er-Jahre: Der Arzt Dr. Wilbur Larch führt im ländlichen Maine das Waisenhaus St. Clouds. Besonders hat er den introvertierten Homer Wells ins Herz geschlossen. Er unterrichtet den Heranwachsenden in Medizin und macht ihn schließlich sogar zu seinem ärztlichen Assistenten.

Larch kümmert sich jedoch nicht nur um elternlose Kinder. Um zu verhindern, dass Frauen in Not gefährliche Pfuscher aufsuchen, führt er heimlich illegale Abtreibungen durch. So sehr Homer seinen väterlichen Lehrmeister bewundert, so kritisch steht er diesem "unmoralischen" Tun gegenüber.

Filminfo Originaltitel: The Cider House Rules (USA, 1999)

Regie: Lasse Hallström

Darsteller: Michael Caine, Tobey Maguire, Charlize Theron, Erykah Badu

Länge: 126 Minuten

16:9, Stereo, VT-UT

Eines Tages kommt das junge Liebespaar Candy Kendall und Wally Worthington zu Larch, um eine Abtreibung durchführen zu lassen. Homer freundet sich mit den beiden an und verlässt, vom Fernweh getrieben, mit ihnen St. Clouds.

Als einfacher Apfelpflücker findet er auf der Farm von Wallys Familie ein neues Zuhause. Doch schon bald muss der idealistische Homer seine strikten moralischen Prinzipien hinterfragen und das nicht nur, weil Homer und Candy sich näher kommen.

Dr. Wilbur Larch (Michael Caine) kümmert sich um Waisenkinder, als wären sie seine eigenen.

Die Entwicklung der Filmadaption des Bildungsromans "Gottes Werk und Teufels Beitrag" von John Irving dauerte rund zehn Jahre.

In der Zwischenzeit verstarb Philip Borsos, der eigentlich als Regisseur eingeplant war, und sein Ersatz Michael Winterbottom ("The Road to Guantanamo", 2006) gab das Projekt nach einiger Zeit wieder auf. So wurde der schwedische Regisseur Lasse Hallström ("ABBA - Der Film, 1977; "Die Kinder von Bullerbü", 1986; "Chocolat", 2000) verpflichtet, der bereits für "Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa" (1993) für den Oscar nominiert worden war. Er inszeniert die Entwicklungsgeschichte des jungen Homer als atmosphärisches Porträt des Lebens im Neuengland der 40er-Jahre.

Der Film ist brillant besetzt: Tobey Maguire ("Fear and Loathing in Las Vegas",1998; "Spiderman", 2002) gibt als Homer eine großartige Identifikationsfigur ab, mit der der Zuschauer mitfühlen und mitdenken kann. Ihm zur Seite stehen die Oscar-Preisträgerin Charlize Theron ("Monster", 2003) und Michael Caine ("The Dark Knight", 2008), der für seine Verkörperung des weisen Dr. Larch seinen zweiten Oscar (nach "Hannah und ihre Schwestern", 1987) erhielt. Bestsellerautor John Irving wurde für die Drehbuchadaption seines eigenen Romans ebenfalls mit dem Oscar ausgezeichnet - und ist in einem Cameo-Auftritt als Bahnhofsvorsteher zu sehen. Weitere Nominierungen erhielt der Film unter anderem in den Kategorien Beste Regie, Bester Film und Beste Ausstattung.