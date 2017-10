Der Bär in der Brenta Wie kommen Bären und Bauern im Trentino zurecht?

Der berühmteste bayerische Bär hieß Bruno – oder offiziell JJ1. Er kam aus der Brenta im Trentino und ist im Sommer 2006 durch die bayerischen Berge gestreift. Allerdings nicht lange, denn er wurde in den Blaubergen abgeschossen. Um das Jahr 2000 wurden in der Brenta neun aus Slowenien stammende Bären wieder angesiedelt. Meist machen sich vor allem männliche Jungtiere auf den Weg. Vor allem in der benachbarten Schweiz, im Val Müstair, wurden schon öfters welche gesichtet. Rund 50 gibt es derzeit wieder in der Brenta.

Matteo Margonari fährt mit seinem geländegängigen Taxi die Zugangstäler zur Brenta hinauf wie zum Beispiel das Val d’Ambiez. Er kennt die Region gut und sagt, dass es hier Bären gebe, weil es ein sehr urwüchsiges, wildes Tal sei. Margonari habe selber welche gesehen auf dem Fahrweg, obwohl da viele Leute unterwegs sind.

Die Spur führt ins noch urwüchsigere und wilde Nachbartal. Matteo Zeni ist im Naturpark Adamello-Brenta für die Bären zuständig. Wir brauchen nicht einmal weit vom schmalen Wanderweg abzuzweigen, da stößt Matteo gleich auf etwas, das er „Bären-Facebook“ nennt. Es ist eine Fichte, die über unseren Köpfen deutlich sichtbare Spuren zeigt. Der Stamm wurde von Bären mit den Zähnen bearbeitet. Das Holz befindet sich in gut zwei Metern Höhe. Es waren offenbar große Männchen. Sie beißen sich durch die Rinde bis aufs Holz durch, um anderen zu zeigen, wie kräftig sie sind.

Bärenspuren am Baum

Der Bärenbeauftragte Matteo meint, dass es so gut wie ausgeschlossen sei, einem Bären zu begegnen. An schönen Tagen verbergen sich die Bären vor den Menschen und kommen erst in der Abenddämmerung und in der Nacht heraus. Der Bärenkenner erklärt uns die Bedeutung des Zahnabdrucks am Baum. Bäume nutzen die Bären zur Kommunikation. Vor allem die Männchen, wenn sie im Mai und Juni den Weibchen sagen: „ich bin hier!“ und dabei auch ihre Duftmarke zurücklassen. Wir können dank dieser Bäume die Haare der Bären einsammeln und mit einem genetischen Fingerabdruck bestimmen, welche Bären in welchem Territorium sind, so Matteo.

Ansonsten bleiben die scheuen Bergbewohner auch für den Ranger Matteo Zeni meistens unsichtbar. Im Herbst kommen sie nachts manchmal in die Täler, um Mais, Trauben oder Äpfel zu fressen – betroffene Bauern erhalten dann Entschädigungen. Im Wald suchen sie nach Bucheckern, großen Insekten und Wespennestern. Richtig gefährlich können Weibchen werden, wenn sie im Frühsommer mit ihren Jungen unterwegs sind. Ein Pilzsucher und eine Joggerin mit Hund wurden die prominentesten Opfer in den vergangenen Jahren mit teils schweren Verletzungen.

Falls es zu einer Begegnung kommt, vor allem, wenn es sich um ein Weibchen mit Jungen handelt, dann ist es am besten, langsam umzudrehen und denselben Weg zurückzugehen ohne hastige Bewegungen zu machen. Was man nicht tun darf, ist schreien, rennen oder den Bären mit dem Stock zu stechen, denn der Bär ist kein Raubtier, das jagt. Er greift nur an, um sich oder die Jungen zu verteidigen.

Auf Pirsch über dem Molvenosee

Im August 2017 wurde die Bärin KJ2 erschossen, weil sie zuvor zweimal Menschen angegriffen hatte. Was bei Tierschützern unmittelbar Proteste und Demonstrationen hervorruft, halten andere zum Schutz der Menschen für nötig. Matteo Zeni versucht zu vermitteln: Das Problem sei immer, dass die Leute Extrempositionen beziehen, sowohl die Gegner als auch die Befürworter, die das natürliche Recht der Bären vertreten. Beides seien Extremansichten, die es nicht einfach machen, mit dem Bären zu leben. Der Bären-Ranger empfiehlt, die Realität zu verstehen, und zu sehen, wo Probleme und Schwierigkeiten liegen, aber dabei auch zu verstehen, dass es Lösungen gibt in den Alpen wie in Europa.

Das Tal der Bären

Realität ist auch eine Zahl aus Nordamerika, wo Bären ja noch ganz häufiger sind: jährlich sterben dort 67 Menschen durch Hundebisse, 180 durch Bienenstiche, 90.000 durch Mord – und einer durch eine Bärenattacke. Und es kann schon sein, dass die Wanderschaft eines Trentiner Jungbären auch wieder einmal von der Brenta nach Bayern führt, sagt Matteo Zeni. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind es junge Männchen, so wie damals Bruno, der auf der Suche war. Wenn sie sich von der Mutter abnabeln, unternehmen sie oft diese weiten Streifzüge und die Trentiner Bären haben schon Gebiete zwischen der Lombardei und Slowenien erreicht.

Es ist beeindruckend, wie dieses größte Wildtier der Alpen die Naturlandschaft immer noch instinktiv grenzenlos begreift – und immer wieder an Grenzen stößt, die vom Menschen gesetzt sind. Hier, im wilden Bergtal folgen wir den sichtbaren Zeichen, die dieses kraftvolle Lebewesen hinterlässt, das der großartigen Kulisse der Brenta noch einen besonderen, verborgenen Aspekt verleiht.

Weitere Informationen gibt es unter: http://www.provinz.bz.it oder https://orso.provincia.tn.it/

Der Molvenosee