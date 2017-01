Bayern-Ei-Skandal Deutlich mehr Krankheitsfälle als bislang bekannt?

Bislang ging es beim Fall Bayern-Ei immer um Erkrankte im Ausland. Doch nun wird immer klarer: Es hat offenbar auch in Deutschland und besonders in Bayern etliche Erkrankte gegeben. Recherchen von Kontrovers und SZ zeigen: Wegen Behördenversäumnissen wurde dies erst vor kurzem erkannt.

In der Anklage der Regensburger Staatsanwaltschaft steht eine erstaunliche Zahl: 86. So viele Erkrankte gab es den Ermittlern zufolge in Deutschland durch verseuchte Eier der Firma Bayern-Ei. Etliche Erkrankte stammen nach Informationen des BR-Politikmagazins Kontrovers und der Süddeutschen Zeitung aus Bayern.

Verbraucherschutzministerin Ulrike Scharf (CSU) hingegen hatte bislang behauptet: Für die Bevölkerung hierzulande habe keine Gefahr bestanden. Es habe lediglich zwei Infizierte ohne Symptome gegeben, die mit Bayern-Ei in Verbindung standen. Dabei solle es sich um Mitarbeiter der Firma gehandelt haben. Von Erkrankten in Bayern oder im übrigen Deutschland war bei Scharf nie die Rede.

Bayern-Ei-Lieferwege im Freistaat nicht ausreichen untersucht

zum Artikel Gutachter wirft Staatsregierung Verstöße vor In der Bayern-Ei-Affäre geraten Bayerns Behörden weiter in die Kritik. Ein renommierter Jurist wirft der Staatsregierung vor, deutsches und europäisches Recht gebrochen zu haben. Das Schweigen der Behörden könnte tödliche Folgen gehabt haben. Von Philipp Grüll und Frederik Obermaier [mehr - Nachrichten | zum Artikel: Gutachter wirft Staatsregierung Verstöße vor ]

Recherchen von Kontrovers und SZ legen nahe: Der Widerspruch erklärt sich damit, dass die bayerischen Verbraucherschutzbehörden – im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft Regensburg - wichtige Schritte zur Aufklärung des Salmonellenausbruchs unterlassen haben: Schritte, die laut Weltgesundheitsorganisation WHO und der Europäischen Seuchenschutzbehörde zum Einmaleins des Verbraucherschutzes gehören. Offenbar haben Behörden während des Salmonellenausbruchs die Bayern-Ei-Lieferwege im Freistaat nicht oder nur unzureichend untersucht. Deshalb haben sie keinen Zusammenhang zwischen Erkrankten und der Firma gesehen.

Zwischenhändler von Bayern-Ei wurden nicht befragt

Mehrere Zwischenhändler von Bayern-Ei-Eiern bestätigten Kontrovers und SZ, dass zur Zeit des Salmonellenausbruchs weder das Verbraucherschutzministerium noch das Landesamt für Lebensmittelsicherheit (LGL) noch die zuständigen Gesundheitsämter bei ihnen nachgefragt hätten, wohin die offenbar verseuchten Eier geliefert wurden. Nach internationalem Standard ist genau das aber bei der Aufklärung eines möglichen Krankheitsausbruchs unverzichtbar.

So empfiehlt die Weltgesundheitsbehörde WHO, den Weg der verseuchten Lebensmittel vom Produzenten zum Konsumenten nachzuverfolgen. Nach Auskunft der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA ist die Aufklärung der Lieferwege für eine gründliche Untersuchung erforderlich. Die europäische Seuchenschutzbehörde ECDC erklärte, eine Verfolgung der Lieferwege sei "immer" notwendig.

Offensichtliche Zusammenhänge nicht erkannt?

Die Aussagen der Bayern-Ei-Zwischenhändler sind umso irritierender, wenn man sich noch einmal die Situation im Sommer 2014 vor Augen führt: In Bayern gingen damals Warnmeldungen ausländischer Behörden ein. Darin war von etlichen Salmonellen-Erkrankten und von Bayern-Ei-Eiern die Rede. Auch in Bayern gab es zu jener Zeit eine Häufung von Salmonellenfällen eines ganz bestimmten Typs, der hierzulande sehr selten ist. In den Bayern-Ei-Ställen hatten die Kontrolleure ausgerechnet denselben Salmonellenstamm gefunden.

Es gab also ein verdächtiges Unternehmen, es gab etliche Kranke auch in Bayern, trotzdem sahen die bayerischen Behörden keinen Zusammenhang. Es drängt sich der Eindruck auf: Die Behörden haben haben wenig getan, um Verbindungen nachzuverfolgen. So sagte LGL-Präsident Andreas Zapf 2015 im Kontrovers-Interview:

"Wir in Bayern konnten unsere Fälle nicht auf die Firma zurückführen. Es ist uns nicht gelungen." Andreas Zapf, Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit

Die Behörden mauern im Fall Bayern-Ei

Das LGL ließ die aktuellen Fragen von Kontrovers und SZ, ob man Zwischenhändler und deren Kunden befragt habe, unbeantwortet. Nach mehrmaligem Nachhaken schreibt die Pressestelle lediglich, es seien Ermittlungen "entlang der Lieferkette" erfolgt. Doch heißt das, dass die Wege von Bayern-Ei zum Endkonsumenten aufgeklärt wurden? Und: Wurden diese Ermittlungen auch in Bayern durchgeführt? Die Antwort des LGL hilft wenig weiter. Denn sie kann auch bedeuten, dass nur die Lieferwege ins Ausland abgeklärt wurden, auf Druck der ausländischen Behörden. Das ist längst bekannt.

Dokumentierter Mailverkehr zum Nachlesen Anfragen, etliche Anrufe, ausweichende Antworten. Hier dokumentieren Kontrovers und SZ ihren Mailverkehr mit dem Bayerischen Verbraucherschutzministerium und dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit für diese Recherche. zum Artikel Behörden mauern im Fall Bayern-Ei: Protokoll einer Recherche mit Hindernissen [BR Fernsehen]

Gefahr für die Verbraucher bestand offenbar doch

zum Artikel Bayern-Ei-Skandal Minister bestreiten Fehlverhalten Sowohl Umweltministerin Ulrike Scharf als auch ihr Vorgänger Marcel Huber bestritten in der Sondersitzung des Umweltausschusses im Landtag ein Fehlverhalten. Huber sprach von einer "Verkettung sowohl unglücklicher als auch krimineller Umstände". [mehr - Nachrichten | zum Artikel: Bayern-Ei-Skandal - Minister bestreiten Fehlverhalten ]

Die bayerischen Behörden winden sich - wohl auch deshalb, weil es um eines der womöglich schwerwiegendsten Versäumnisse im Bayern-Ei-Skandal geht. Denn im Landtag drehte sich viel um die Frage, warum die Behörden die Verbraucher nicht vor Bayern-Ei-Produkten gewarnt hatten. Ein zentrales Argument von Verbraucherschutzministerin Scharf war, dafür hätte es eine Gefahr für die Verbraucher geben müssen. Nun sieht es so aus, als habe es diese Gefahr sehr wohl gegeben, nur haben die bayerischen Behörden sie nicht erkannt.

Sollte sich das Landgericht Regensburg der Auffassung der Staatsanwaltschaft anschließen, wäre dies der gerichtlich verbriefte Beleg für das Versagen bayerischer Verbraucherschutzbehörden.