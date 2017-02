Diskussion zu Bayern-Ei Im Landtag nichts Neues

Die Wahrheit muss auf den Tisch, Verantwortliche müssen benannt und Konsequenzen gezogen werden -das war der Tenor der Opposition. Im Zentrum standen die früheren Äußerungen von Verbraucherschutzministerin Scharf, 2014 wären in Bayern weder mit Salmonellen verseuchte Eier aus den BayernEi-Fabriken verkauft worden, noch konnten nachweisbar Erkrankungen nachgewiesen werden.

"Das wirft die interessante Frage auf, wie sich 64 Menschen infiziert haben, ohne dass sie mit den Eiern in Berührung gekommen sind." Harry Scheuenstuhl, SPD-Abgeordnete

Der SPD-Abgeordnete Scheuenstuhl nahm damit Bezug auf die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft Regensburg im Strafverfahren gegen BayernEi-Chef Pohlmann. BayernEi-Produkte werden darin aktuell bei 64 Salmonellen-Erkrankungen in Bayern genannt. Den Vorwurf der Grünenabgeordneten Steinberger, auch ohne die jetzigen staatsanwaltschaftlichen Erkenntnisse hätte es 2014 genügend Gründe gegeben, die Verbraucher in Bayern zu warnen, wies Verbraucherschutzministerin Scharf zurück. Die an Salmonellen erkrankten Bürger seien extra befragt worden.