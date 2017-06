Basketball-Playoffs Brose Bamberg feiert neunte deutsche Meisterschaft

So richtig wollte vor der Partie in Bamberg kaum jemand am erneuten Titelgewinn der Brose-Basketballer zweifeln.Die Meisterparty war schon im Vorfeld geplant, noch vor dem Spiel waren erste Plakate "Deutscher Meister 2017" vor der Halle zu sehen. Dabei hatte ausgrechnet Bambergs Erfolgscoach Andrea Trinchieri gewarnt: "Ich erwarte in Spiel drei, dass Oldenburg alles geben wird. Das wird ein ganz schweres Spiel für uns."

Oldenburg spielt mutig mit

Und in der Tat: Lange spielte Oldenburg auf Augenhöhe mit. "Um Spiel drei zu gewinnen, müssen wir ein perfektes Spiel machen - und Bamberg müsste einiges falsch machen", hatte Odenburgs Trainer Mladen Drijencic gehofft. Und in der ersten Hälfte glückte das den Gästen gut. 39:34 führte Bamberg "nur" nach den ersten beiden Vierteln, Oldenburg hatte sogar einige Mal in Führung gelegen. Auch im dritten Viertel setzten sich die Hausherren nur drei weitere Zähler ab.

Die Vorentscheidung dann im Schlussviertel: Oldenburg glückte minutenlang kein Korb, selbst von der Freiwurflinie glückte nur wenig, Bamberg setzte sich ab. Am Ende siegten die Oberfranken sicher und deutlich 76:58 und feierten den dritten deutschen Meistertitel in Folge.

"Heute ist der Tag, an dem ich genießen will. Ich werde so betrunken sein, dass ich vielleicht dumme Sachen sagen werde." Bamberg-Coach Andrea Trinchieri nach dem Spiel zu seiner Zukunft

Erfolgscoach Trinchieri bleibt in Bamberg, Nationalspieler Theis vielleicht

"Wir werden den Fans verkünden, dass wir den Vertrag mit Trinchieri verlängert haben", erklärte Aufsichtsratschef Michael Stoschek nach dem Spiel. Der Italiener hatte bislang noch einen Vertrag bis 2018, Trinchieri selbst wollte noch nicht über seine nun gesicherte Zukunft bei den Franken sprechen.

Offen ist aber weiter, ob Nationalspieler Daniel Theis auch im kommenden Jahr in Bamberg spielen wird. "Ich habe unglaubliche drei Jahre hier gemacht. Ich weiß, was ich hier habe. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen", sagte der 25-Jährige, der mit einem Wechsel in die NBA liebäugelt. Sollte Theis noch nicht den Sprung in die beste Liga der Welt wagen, glaubt Stoschek, "dass er das eine Jahr bei uns bleibt und nicht zu einem europäischen Verein wechselt."

Die Playoff-Finalserie

Sonntag, 4. Juni, 15.00 Uhr: Bamberg - Oldenburg, 96:60 (43:22)

Mittwoch, 7. Juni, 20.30 Uhr: Oldenburg - Bamberg 76:88 (32:48)

Sonntag, 11. Juni, 17.15 Uhr: Bamberg - Oldenburg 76:58 (39:34)